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العراق يمدد اتفاقا لإمداد الأردن بـ 10 آلاف برميل نفط يوميا

حقل القرنة النفطي في العراق
منشأة نفطية في العراق
اقتصاد الأردن

العراق يمدد اتفاقا لإمداد الأردن بـ 10 آلاف برميل نفط يوميا

في اليوم تشكل 7% من استخدامات عمان

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دبي - العربية.نت

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قال وزير النفط العراقي إن مجلس الوزراء وافق على تجديد عقد بيع النفط الخام إلى الأردن.

ويقضي الاتفاق بإمداد الأردن بـ 10 آلاف برميل نفط يوميا.

تأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذا لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين بداية فبراير 2019، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) من العراق لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل في اليوم تشكل 7% من استخدامات الأردن قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.

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يشار إلى أن مذكرة التفاهم العراقية – الأردنية الخاصة باستيراد النفط انتهت مدتها في منتصف شهر يوليو الماضي، وجرى تمديدها حتى الشهر الماضي؛ بسبب جائحة كورونا التي أثرت على سير النقل، وأوقفته لفترة محدودة.

ويرتبط الأردن مع العراق في مشروع نفطي آخر هو أنبوب تصدير النفط الخام من البصرة جنوب العراق، إلى مدينة العقبة، حيث أعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أنها باشرت بتسليم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء الأنبوب، بطاقة مليون برميل يومياً، حيث توقع أن يشهد الربع الأول من 2021، إحالة المشروع بشكل كامل؛ ليتسنى بعدها المباشرة به.

وأعلن العراق في ذلك الوقت أنه يسعى لزيادة طاقات منافذ تصدير النفط الخام لتنسجم مع خططه التصديرية المستقبلية، والبحث عن أسواق قريبة من منافذ التصدير، وسيمتد الأنبوب لمسافة 1700 كيلومتر، يكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة، أما في الجانب الأردني فسيكون على شكل استثمارات.

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