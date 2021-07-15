تراجع الإنتاج الصناعي الأميركي مع تضرر صناعة السيارات

تراجع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يونيو/حزيران مع انخفاض إنتاج السيارات في ظل النقص العالمي المستمر لأشباه الموصلات.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الخميس، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية هبط 0.1% الشهر الماضي بعدما زاد 0.9% في مايو/أيار.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة إنتاج الصناعات التحويلية 0.2% في يونيو/حزيران.

ونما إنتاج المصانع بمعدل سنوي 3.7% في الربع الثاني من العام بعدما زاد بوتيرة 2.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار.

وتراجع إنتاج السيارات ومكوناتها بمعدل 22.5% في الربع الثاني.