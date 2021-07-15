.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بالولايات المتحدة

وظائف بطالة كورونا أميركا
باحثون عن عمل في أميركا
اقتصاد أميركا

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بالولايات المتحدة

نقص العمالة يحبط جهود الشركات لتكثيف التوظيف تلبية للطلب القوي على السلع والخدمات

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هبط عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مع اكتساب سوق العمل زخما مستمرا، لكن نقص العمالة يحبط جهود الشركات لتكثيف التوظيف تلبية للطلب القوي على السلع والخدمات.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى نزلت 26 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 360 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من يوليو/تموز.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 360 ألف طلب في أحدث أسبوع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق
قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط
قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار
"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر
ربما أشد فتكاً من دلتا.. ربما أشد فتكاً من دلتا.. "لامبدا" متحور جديد من كورونا
قبل أن تذهب
بعد جدل بين السلطات الأميركية و"فايزر".. هل جرعة لقاح ثالثة مهمة؟
بعد جدل بين السلطات الأميركية و"فايزر".. هل جرعة لقاح ثالثة مهمة؟
اكتشف المزيد