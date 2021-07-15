ميناء الدقم العماني يدشن عطاء لاختيار مشغل لمحطة حاويات جديدة

قالت شركة ميناء الدقم اليوم الخميس، إن الميناء العمَاني دشن عطاء عالميا لاختيار مشغل لمحطة حاويات جديدة.

وسيحصل المشغل الذي سيقع عليه الاختيار على ترخيص لمدة 30 عاما لتطوير وتشغيل المحطة الواقعة في جنوب شرقي السلطنة.

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وقالت الشركة في إشعار العطاء إن المحطة الجديدة ستبلغ طاقتها 1.7 مليون وحدة مكافئة قياس 20 قدما بحلول نهاية المرحلة الأولى للمشروع.