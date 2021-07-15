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نمو اقتصاد الصين يفقد الزخم وسط عدم اليقين عالمياً

أحد مصانع الصين
أحد مصانع الصين
اقتصاد الصين

نمو اقتصاد الصين يفقد الزخم وسط عدم اليقين عالمياً

تباطأ إلى 7.9% في الربع الثاني

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بكين - فرانس برس

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أنّ النمو الاقتصادي الصيني تباطأ في الربع الثاني إلى 7.9%، مدفوعاً خصوصاً بعدم انتعاش الاستهلاك الداخلي بالسرعة اللازمة وارتفاع كلفة المواد الأولية على الشركات.

قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إنّ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجّل في الفترة من أبريل وحتى يونيو نسبة نمو بلغت 7.9% على أساس سنوي، في انخفاض كبير عن نسبة النمو التي سجّلها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وبلغت 18.3%.

كان محلّلون استطلعت آراءهم وكالة "فرانس برس"، رجّحوا أن يبلغ معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني 7.7%، مشيرين إلى أنّ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني تتباطأ منذ بداية العام في ظلّ استمرار تفشّي الجائحة حول العالم.

وقال المكتب إنّ الاقتصاد الصيني واصل "التعافي بشكل مطّرد" في النصف الأول من عام 2021، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ "هناك العديد من عوامل عدم اليقين الخارجية، والانتعاش الاقتصادي المحلّي غير منتظم".

وشدّد على "وجوب بذل جهود لتدعيم الأساس لتحقيق انتعاش وتنمية مستقرّين".

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