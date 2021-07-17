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الأردن يتسلم الدفعة الأولى من المنحة الأميركية بـ 600 مليون دولار

اقتصاد الأردن مناسبة
العاصمة عمان
اقتصاد الأردن

الأردن يتسلم الدفعة الأولى من المنحة الأميركية بـ 600 مليون دولار

إجمالي المنحة المقدمة للأردن للعام 2021 تبلغ 845 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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تسلمت الحكومة الأردنية اليوم الدفعة الأولى من المنحة الأميركية السنوية للعام الحالي البالغة قيمتها 600 مليون دولار.

وقالت وزارة التخطيط الأردنية في بيان، إن هذه الدفعة ستساهم بدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب.

كما تستخدم المنحة في تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة الأردنية لبدء التعافي الاقتصادي.

وتأتي هذه الدفعة من إجمالي المنحة الأميركية المقدمة للأردن للعام 2021 والتي تبلغ قيمتها 845 مليون دولار.

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