.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المالية السعودية: صرف 73 مليار ريال من مطالبات القطاع الخاص

وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

المالية السعودية: صرف 73 مليار ريال من مطالبات القطاع الخاص

إنهاء إجراءات الصرف لنسبة 97% من مطالبات النصف الأول 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم السبت، إنهاء إجراءات صرف أكثر من 73 مليار ريال بما نسبته 97% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021.

وأنهت وزارة المالية في أبريل الماضي، إجراءات صرف 31 مليار ريال، بما نسبته 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021. وبلغت المدفوعات للقطاع العام 186 مليار ريال في الفترة نفسها.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر "منصة اعتماد الإلكترونية"، حيث تمكّن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية "المملكة 2030".

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ذكر أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030.

وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن  3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن 
بفضل سفينة تائهة وساموراي.. بدأت علاقة هولندا واليابان بفضل سفينة تائهة وساموراي.. بدأت علاقة هولندا واليابان
الأكثر قراءة
رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض! رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض!
والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: "دي مش بنتي اللي أعرفها"!
"شاومي" الصينية تتفوق على "أبل" وتخطف المرتبة الثانية عالمياً
أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني أزمة حلا شيحة تتصاعد.. دعم زوجي وغضب فني
مسؤولون أميركيون: نظرية تسرب كورونا من مختبر ووهان موثوقة  مسؤولون أميركيون: نظرية تسرب كورونا من مختبر ووهان موثوقة 
شاهد.. شيرين تؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي شاهد.. شيرين تؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي
قبل أن تذهب
ما علاقة بايدن وترمب بالتطعيم في أميركا؟
ما علاقة بايدن وترمب بالتطعيم في أميركا؟
اكتشف المزيد