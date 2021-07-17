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المملكة المتحدة: 37.3 مليار جنيه إسترليني تكلفة "بريكست"

iStock-brexit
الانفصال البريطاني باهظ الثمن
بريكست

المملكة المتحدة: 37.3 مليار جنيه إسترليني تكلفة "بريكست"

تضارب الأرقام لتكلفة تسوية الخروج البريطاني مع الاتحاد الأوروبي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت المملكة المتحدة أن التسوية المالية لخروجها من الاتحاد الأوروبي المسمى اختصاراً "بريكست" تبلغ 37.3 مليار جنيه إسترليني، أي أقل بـ 3.5 مليارات جنيه إسترليني من المبلغ الذي نشرته بروكسل الأسبوع الماضي.

وقال سكرتير الخزانة البريطانية ستيف باركلي في بيان، إن التقدير يتماشى مع الحسابات السابقة التي أجرتها الحكومة لتكلفة تسوية الخروج مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه تم تسلم الفاتورة الأولى بموجب التسوية المالية في أبريل 2021 والتي تتعلق بالمدفوعات التي ستتم في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2021، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكانت المملكة المتحدة قد قدرت فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سابقًا على أنها في حدود 35 مليار جنيه إسترليني إلى 39 مليار جنيه إسترليني، أي أقل من تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ 40.8 مليار جنيه إسترليني.

وفي بداية الشهر الحالي، أظهر تقرير مجمع لميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2020، أن المملكة المتحدة مطالبة بأن تدفع 47.5 مليار يورو (56.23 مليار دولار) للتكتل، في إطار تسوية مالية لانسحابها منه.

وأضاف التقرير أن الأموال مطلوبة بموجب سلسلة بنود اتفق عليها الجانبان في إطار اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهذا المبلغ أعلى كثيرا مما كان متوقعا، إذ تكهن مكتب مسؤولية الميزانية بالمملكة المتحدة في تقرير في مارس 2018 بأن الفاتورة ستصل إلى 41.4 مليار يورو.

وقال تقرير ميزانية الاتحاد الأوروبي، إن مبلغا مبدئيا قدره 6.8 مليار يورو يستحق الدفع في 2021، على أن يجري دفع بقية الأموال لاحقا.

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