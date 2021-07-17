خفض تصنيف الكويت الائتماني مع نظرة سلبية من وكالة S&P

خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" S&P للتصنيفات الائتمانية تصنيف الكويت إلى (+‭‭A‬‬) بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، ولأن النظرة المستقبلية ما زالت سلبية.

وذكرت الوكالة في تقرير نقلت "رويترز" مقتطفات منه السبت، أن "الحكومة الكويتية لم تسن بعد استراتيجية شاملة لتعزيز المصدر الرئيسي لتمويل عجز الميزانية، صندوق الاحتياطي العام الذي يتعرض للاستنزاف".

مادة اعلانية

ولم تزل وكالة S&P "تتوقع أن تتبنى السلطات الكويتية قانونا للدين، أو تتغلب على المعارضة البرلمانية وتنال القدرة على طرق بدائل أخرى للتمويل".

واعتبرت أن "الافتقار المتواصل والممتد لفترة طويلة لاستراتيجية تمويلية طويلة الأمد في الكويت يشير إلى مخاطر ائتمان تتماشى بشكل أكبر مع تصنيف الفئة (‭‭A‬‬)".

وأكدت الوكالة أنها خفضت التصنيف الائتماني الطويل الأمد للكويت إلى (‭‭A+‬‬) من (‭‭AA-‬‬).

وأوضحت أن التصنيف الحالي يعكس استمرار الافتقار إلى استراتيجية تمويلية شاملة على الرغم من المشاريع الكبيرة الجارية للحكومة المركزية، معتبرة أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الكويت أيضا ما زالت بطيئة.

وفي جانب آخر، قالت وكالة S&P إن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يساعد في تخفيف بعض الضغوط الفورية على الكويت.