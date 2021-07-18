موانئ السعودية تُسجل نمواً في أحجام المناولة خلال يونيو

سجلت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، نمواً لافتاً في أحجام المناولة خلال شهر يونيو لعام 2021م، من خلال تحقيقها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة 1.83%، بواقع 609 آلاف حاوية قياسية، كذلك سجلت ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة 12.10%، بواقع أكثر من 242 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 23 مليون طن.

كما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة 2.04%، بواقع 1,002 سفينة مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م.

مادة اعلانية

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب، بنسبة 199%، بواقع 44 ألف راكب، كما حققت ارتفاعاً في أعداد السيارات الواردة بنسبة 70%، بواقع 64 ألف سيارة، فيما بلغت أعداد المواشي 271 ألف رأس من الماشية الحية، بينما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 2 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الإستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري.