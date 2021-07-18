.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

موانئ السعودية تُسجل نمواً في أحجام المناولة خلال يونيو

موانئ السعودية مناسبة
أحد الموانئ في السعودية
اقتصاد السعودية

موانئ السعودية تُسجل نمواً في أحجام المناولة خلال يونيو

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجلت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، نمواً لافتاً في أحجام المناولة خلال شهر يونيو لعام 2021م، من خلال تحقيقها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة 1.83%، بواقع 609 آلاف حاوية قياسية، كذلك سجلت ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة 12.10%، بواقع أكثر من 242 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 23 مليون طن.

كما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة 2.04%، بواقع 1,002 سفينة مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد الركاب، بنسبة 199%، بواقع 44 ألف راكب، كما حققت ارتفاعاً في أعداد السيارات الواردة بنسبة 70%، بواقع 64 ألف سيارة، فيما بلغت أعداد المواشي 271 ألف رأس من الماشية الحية، بينما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 2 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الإستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيداً من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيسبوك لبايدن ثانية: لم نكن سببا بفشل تحقيق هدف التطعيم! فيسبوك لبايدن ثانية: لم نكن سببا بفشل تحقيق هدف التطعيم!
3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن  3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن 
الأكثر قراءة
رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض! رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض!
والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: "دي مش بنتي اللي أعرفها"!
تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء
3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن  3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن 
صحيفة إسرائيلية تسرب مخطط تل أبيب لضرب نووي إيران صحيفة إسرائيلية تسرب مخطط تل أبيب لضرب نووي إيران
حلا شيحة تهاجم منتقديها ونقابة الممثلين برسائل نارية حلا شيحة تهاجم منتقديها ونقابة الممثلين برسائل نارية
قبل أن تذهب
مطالب للحكومة العراقية بمنع الأحزاب من التدخل في القطاع الصحي.. ما السبب
مطالب للحكومة العراقية بمنع الأحزاب من التدخل في القطاع الصحي.. ما السبب
اكتشف المزيد