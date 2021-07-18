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ميركل تتعهد بتقديم مساعدات مالية سريعة للمتضررين من فيضانات ألمانيا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (فرانس برس)
المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل
اقتصاد أوروبا

ميركل تتعهد بتقديم مساعدات مالية سريعة للمتضررين من فيضانات ألمانيا

أضرار كبيرة بسبب الفيضانات في ألمانيا

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دبي - العربية.نت

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تعهدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، بتقديم مساعدات مالية سريعة للمتضررين من فيضانات ألمانيا.

أودت الفيضانات التي ضربت ألمانيا وأجزاء من أوروبا بعد هطول أمطار غزيرة، بأكثر من 150 شخصا حتى الآن.

أدى هطول الأمطار الغزيرة بشكل مفاجئ إلى تضخم العديد من الأنهر الصغيرة وروافد أنهر لا تملك القدرة على احتواء هذه النسبة الهائلة من المياه، والتي لم تكن محمية ببنوك مرتفعة بما فيه الكفاية.

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وتتهم بعض وسائل الإعلام وخبراء ألمان السلطات بأنها لم تصدر إنذارات في وقت مبكر بما في الكفاية للسكان.

وقال عالم المناخ ونائب الرئيس السابق لهيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة، جان جوزيل، لوكالة "فرانس برس"، إن "الكتل الهوائية المحملة بنسبة كبيرة من الماء، بقيت في مكانها في الأجواء أربعة أيام بسبب درجات الحرارة المنخفضة".

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن منسوب هطول أمطار غزيرة، بين 14 و15 يوليو، وصل إلى ما بين "100 و150 مليمتراً" أو ما يعادل شهرين من الأمطار.

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