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المغرب يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد لـ 2.9% بحلول عام 2022

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اقتصاد المغرب

المغرب يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد لـ 2.9% بحلول عام 2022

مندوبية التخطيط: التوقعات تشير إلى انتعاش الطلب المحلي والأجنبي

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الرباط - رويترز

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قالت المندوبية السامية للتخطيط المغربية الاثنين إنها تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي المغربي إلى 2.9% في 2022 من 5.8% هذا العام.

وقالت المندوبية في تقرير إن التوقعات تشير إلى انتعاش الطلب المحلي والأجنبي، لكنها لا تزال يكتنفها الغموض بالنظر إلى تطورات جائحة كوفيد-19 وجهود التطعيم.

المغرب لديه أكبر عدد من السكان الذين تلقوا التطعيمات في إفريقيا، إذ قدم ما يقرب من 20 مليون جرعة من لقاحي أسترا زينيكا وسينوفارم حتى الآن.

وفي العام الماضي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمغرب 6.3% بفعل التأثير المشترك للجائحة والجفاف.

وتشير التوقعات إلى تقلص العجز المالي إلى 6% في 2022 من 6.3% هذا العام بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لمساعدة القطاعات الإنتاجية وتقليل التفاوتات.

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وقال رئيس مندوبية التخطيط أحمد لحليمي إن تحفيز النمو يتوقف على التعامل مع البطالة والاقتصاد غير الرسمي والتفاوتات.

ومن المتوقع أن يزيد العجز التجاري إلى 16.8% في 2022 من 15.9% هذا العام.

وبالنظر إلى السندات التي قد يصدرها المغرب والتدفق المستمر للتحويلات المالية من المغاربة في الخارج، والتي عوضت أثر تراجع نشاط السياحة، من المتوقع أن يبلغ احتياطي المغرب من النقد الأجنبي 311 مليار درهم (34.7 مليار دولار)، وهو ما يكفي لتغطية 6 أشهر و9 أيام من الواردات.

وقالت الوكالة إن نمو المعروض النقدي سيتباطأ إلى أربعة بالمئة في 2022 بعد 5.7 بالمئة في 2021.

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