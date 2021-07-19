بدءاً من 9 أغسطس.. اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج السعودية

أفادت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 1 / 1 / 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021.

ويستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (COVID19) خارج المملكة، والمتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر منذ إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

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وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID19)، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فعالية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، فضلاً عما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل بالحماية من مضاعفات متحورات الفيروس.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت قبل أسبوع إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا في السعودية للذين تلقوا الجرعة الأولى وذلك لكل الأعمار، بعد أن كانت أجلتها منتصف أبريل الماضي لمن تلقى الجرعة الأولى، وذلك لإتاحة المجال أمام تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في المملكة.