وزير التجارة السعودي: العلاقات السعودية العراقية في أفضل حالاتها

وصف وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، العلاقات السعودية العراقية بأنها في أفضل حالاتها، موجها رسالته لحكومة وشعب العراق بأن المملكة والعراق جزأ لا يتجزأ من أمتهما.

وقال القصبي اليوم الاثنين، إن هناك توجيهات من الملك سلمان وولي العهد بدعم العراق على كافة الصعد.

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وأضاف أن مصلحة المملكة والعراق واحدة، وتربطنا لغة وعروبة ودم ودين.

وكشف عن دراسة ملف فتح منافذ أخرى مع العراق بعد إنجاح منفذ عرعر، موضحاً أن "ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق يتابعان ملف العلاقة بشكل مباشر".

وعبر عن دعم المملكة جهود حكومة الكاظمي الإصلاحية واستقرار العراق.

وقال وزير التجارة السعودي، إن المملكة تتعامل مع العراق ككل، وندعم فرص الاستثمار وكذلك في إقليم كردستان.

وأكد أن همّ المملكة الأول والأخير دعم العراق واستقراره، مبيناً أن المملكة تدعم العراق في إعمار المدن المحررة من داعش عبر صندوق الاستثمار السعودي.

وفي مايو الماضي، أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في زيارة للعراق التقى خلالها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس العراقي برهم صالح، أن السعودية ستبقى إلى جانب العراق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة في مارس الماضي، إلى الرياض، وبحث مع ولي العهد محمد بن سلمان تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين، فيما تم توقع 5 اتفاقيات في عدة مجالات، منها ملفات اقتصادية وأمنية، من بينها تفعيل النقل البري التجاري بين البلدين.