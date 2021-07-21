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صادرات مصر غير النفطية تقفز 22.5% بالنصف الأول

ميناء العين السخنة موانئ مصر
ميناء العين السخنة في مصر
اقتصاد مصر

صادرات مصر غير النفطية تقفز 22.5% بالنصف الأول

بلغت قيمتها الإجمالية 15.37 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - خالد حسني

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كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع الصادرات غير البترولية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك على الرغم من المخاطر والتداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على قطاع الواردات والصادرات.

تشير البيانات إلى زيادة الصادرات غير البترولية لمصر بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 15.370 مليار دولار، مقابل 12.543 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها 2.827 مليار دولار.

خلال شهر يونيو الماضي، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 30% لتسجل 2.837 مليار دولار. واستقبلت دول الاتحاد الأوروبي صادرات مصرية بقيمة 4.823 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة زيادة تبلغ نحو 43%.

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فيما بلغت صادرات مصر للدول العربية 4.711 مليار دولار، كما بلغت الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية نحو 843 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 25%.

واستحوذت الولايات المتحدة الأميركية على صادرات مصرية بقيمة 1.069 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 51%. فيما بلغت صادرات الصناعات الطبية نحو 340 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 51%.

وارتفعت الصادرات المصرية من الصناعات الجلدية بنسبة 57% لتسجل 42 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صادرات السلع الهندسية والإلكترونية 1.467 مليار دولار.

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