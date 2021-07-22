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اليوان الصيني قادم.. خطوات سريعة نحو التحول إلى عملة عالمية

اليوان والدولار
اليوان والدولار
اقتصاد الصين

اليوان الصيني قادم.. خطوات سريعة نحو التحول إلى عملة عالمية

30 % من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان

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لندن - رويترز

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أظهر مسح حديث أن اليوان الصيني بصدد التحول إلى مكون مهم ضمن مكونات النظام المالي العالمي، في ظل تخطيط زهاء ثلث البنوك المركزية لإضافة العملة الصينية إلى احتياطياتها.

يوضح مسح المستثمر الحكومي العالمي، الذي ينشره سنويا منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، أن 30% من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان على مدار 12-24 شهرا القادمة، مقارنة مع 10% فقط العام الماضي.

وبحسب المسح أيضا، يرى 75% من البنوك المركزية أن للسياسة النقدية تأثيرا مبالغا على الأسواق المالية حاليا، لكن 42% فقط يرون ضرورة إعادة النظر في مثل تلك السياسات.

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في المقابل، يخطط 20% من البنوك المركزية لتقليص حيازاتها من الدولار الأميركي على مدار 12-24 شهراً، وتخطط نسبة 18% لتقليص الحيازات من اليورو، فيما يرغب 14% تقليص الحيازات من الدين السيادي لمنطقة اليورو.

وأظهر المسح أن البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد، أصبحت تسيطر على أصول قيمتها 42.7 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي مرتفع.

وزادت احتياطيات البنوك المركزية وحدها 1.3 تريليون دولار إلى 15.3 تريليون بنهاية 2020.

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