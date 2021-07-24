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وزيرة الخزانة الأميركية توجه تحذيرا للكونغرس بشأن سقف الدين

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اقتصاد أميركا

وزيرة الخزانة الأميركية توجه تحذيرا للكونغرس بشأن سقف الدين

الدين القائم للولايات المتحدة سيصل إلى الحد القانوني بعد 6 أيام

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واشنطن - رويترز

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حثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مشرعين الجمعة على زيادة أو تعليق سقف الدين الوطني بأسرع وقت ممكن وحذرت من أنه إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء بحلول الثاني من أغسطس /آب فإن وزارتها ستحتاج إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لمنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون.

وفي الوقت الذي اندلعت فيه معركة بين ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن رفع سقف الدين في الكونغرس، أبلغت يلين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في خطاب أن الدين القائم للولايات المتحدة سيصل إلى الحد القانوني في أول أغسطس /آب.

وقالت يلين في الخطاب الذي أُرسل أيضا إلى أعضاء آخرين كبار في الكونغرس من كلا الحزبين "اليوم، تعلن الخزانة أنها ستعلق بيع سلسلة أوراق مالية خاصة بالولايات والحكومات المحلية في الساعة 12:00 مساء من 30 يوليو /تموز 2021".

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وقالت يلين إن التعليق سيستمر حتى يتم تعليق سقف الدين أو زيادته.

وأضافت يلين "إذا لم يتحرك الكونغرس لتعليق أو زيادة حد الدين بحلول يوم الاثنين الثاني من أغسطس/ آب 2021، ستحتاج الخزانة إلى الشروع في اتخاذ إجراءات محددة إضافية استثنائية لمنع الولايات المتحدة من التعثر في سداد التزاماتها".

وقد يؤدي الإخفاق في حل الخلافات بشأن ما إذا كان يجب أن تصاحب تخفيضات للإنفاق الحكومي زيادة الحد القانوني للدين، البالغ حاليا 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق الحكومة الاتحادية، مثلما حدث ثلاث مرات في العقد الفائت، أو حتى تخلف عن سداد الدين.

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