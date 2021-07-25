أبوظبي تخفض رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص التجارية

خفَّضت إمارة أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد عن 90%، لتصبح 1000 درهم. كما خُفِّضت رسوم تجديد الرخص التجارية إلى 1000 درهم.

وحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الأحد، يأتي خفض الرسوم في إطار الجهود التعاونية بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وبالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية المحلية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

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وتشمل الرسوم الجديدة 6 أنشطة ضمن الرخصة التجارية، كما تتضمن جميع رسوم الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ورسوم العضوية السنوية في غرفة أبوظبي، بالإضافة إلى الرسوم التي تطبقها الجهات التنظيمية التابعة لإمارة أبوظبي حسب نوع النشاط الاقتصادي.

وتابع المكتب الإعلامي: "في إطار الإجراءات الجديدة، أُلغيت العديد من الرسوم بالكامل بينما شهدت رسومٌ أخرى تخفيضاً كبيراً".

ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً.

وأضاف المكتب أن تطبيق رسومٍ ثابتة سيقود إلى زيادة الشفافية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، كما أنها تدعم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لخلق بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار للقطاع الخاص، لا سيَّما المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء الحمادي: "نأمل أن يثمر هذا التغيير الكبير في هيكل الرسوم إلى تسهيل عملية تأسيس الأعمال على المستثمرين الجدد والحاليين. وكجزء من استراتيجيتنا الاقتصادية الجديدة، فإن هدفنا في أبوظبي هو خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار".

وأضاف الشرفاء أن الإجراءات الجديدة تأتي بغرض تسهيل بدء وإدارة الأعمال عبر تخفيض الرسوم مما سيشكل دعماً رئيسياً في تحقيق هذا الهدف.

وسيبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، كما سيستمر العمل بالرسوم الاتحادية.