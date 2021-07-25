اقتصاد بريطانيا قد يخسر 6.3 مليار دولار في 4 أسابيع

حذر تقرير مركز الاقتصاد والبحوث التجارية Centre for Economics and Business Research أن اقتصاد بريطانيا قد يخسر 6.3 مليار دولار في غضون أربعة أسابيع فقط، إذا لم يتم تخفيف قيود العزل الذاتي تماشيا مع تعليمات جهاز خدمة الصحة الوطنية الـNHS.

وأضاف التقرير أنه منذ إعادة فتح الاقتصاد في 19 يوليو، تزايدت حالات الإصابة بكورونا ما يشير إلى أن عددًا متزايدًا من الأشخاص سيحتاجون إلى عزل أنفسهم بعد الاتصال بهم من قبل تطبيق NHS وهو بدوره سيؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد.

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وأضاف مركز الاقتصاد والبحوث التجارية أن إعفاء الموظفين الرئيسيين من العزل قد يخفض التكلفة الإجمالية على الاقتصاد بنحو 400 مليون دولار، في حين يمكن تخفيض الخسائر إلى النصف من خلال تخفيف قيود العزلة لأولئك الذين حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح قبل أسبوعين على الأقل من إصابتهم بالفيروس.

علما أنه في الأسبوع من 8 إلى 14 يوليو، أكثر من 607 آلاف شخص تلقوا رسالة للعزل من التطبيق.