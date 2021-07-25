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الصين تمنع شركات الدروس الخصوصية من طرح أسهمها للاكتتاب 

اقتصاد الصين

الصين تمنع شركات الدروس الخصوصية من طرح أسهمها للاكتتاب

تبلغ قيمة قطاع تكنولوجيا التعليم 100 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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تلقى المستثمرون العالميون من Tiger Global Management إلى Temasek Holdings، ضربة قوية جديدة، بعد أن فرضت الصين أقسى قيود حتى الآن على قطاع تكنولوجيا التعليم الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار.

حيث أفادت الصين أن الشركات التي تقدم دروسًا خصوصية في المناهج الدراسية لا يمكنها طرح أسهمها للاكتتاب العام أو جمع رؤوس الأموال من الشركات المدرجة أو حتى تحقيق الأرباح.

كما تم حظر القطاع على رأس المال الأجنبي، ما يخلق عدم يقين للشركات التي استثمرت في العديد من اللاعبين الكبار في الصين، ومن بينهم Temasek وWarburg Pincus وصندوق رؤية سوفت بنك.

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وشددت السلطات الصينية أنه على الشركات التي تنتهك حاليا القواعد الجديدة اتخاذ خطوات لتصحيح وضعها، دون الخوض في التفاصيل.

وتهدد الإجراءات الجديدة بإلغاء النمو الهائل الذي تمتعت به شركات مثل TAL Education وNew Oriental Education & Technology Group وهي من أبرز الشركات المدرجة في القطاع.

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