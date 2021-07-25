روحاني: إيران تعرضت لحرب اقتصادية تسببت في تدهور قيمة العملة

قال الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، اليوم الأحد، إن إيران تعرضت لحرب اقتصادية تسببت في تدهور قيمة العملة.

ووعد روحاني بفتح سدود محافظة الأهواز، في ظل الاحتجاجات الواسعة في يومها العاشر والتي تشهدها مدن المحافظة وبعض المدن المجاورة، بسبب أزمة المياه الناجمة عن تحويل مجاري الأنهار وتشييد السدود.

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وكان روحاني ألقى باللوم في أزمة شح المياه على ارتفاع درجة الحرارة وتراجع هطول الأمطار، لكنه اضطر تحت توسع الاحتجاجات إلى التعهد بفتح السدود لمياه الشرب، فيما طالب سكان المحافظة التي تقطنها غالبية عربية، بـ"أفعال وليس مجرد أقوال لمعالجة الأزمة".

وفي مسعى لاحتواء انتفاضة المياه، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي هتف المتظاهرون ضده، المسؤولين للإسراع بمعالجة المشكلة في الأهواز.

وقال إن مسألة المياه في خوزستان تمثل مصدر قلق للسلطات، مضيفا أنه لو تم الاهتمام بمسألة المياه في خوزستان مسبقا لما واجهت البلاد المشاكل الحالية.

وأوضح أن مشكلة المياه ليست بسيطة ولا يمكن لوم الناس على التعبير عن استيائهم.