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صندوق الاستثمارات: تأسيس 35 شركة استراتيجية منذ 2018 حتى الآن

صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناسبة
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صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات: تأسيس 35 شركة استراتيجية منذ 2018 حتى الآن

تعمل على تعزيز نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد

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دبي - العربية.نت

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قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد، إنه قام بتأسيس 35 شركة استراتيجية منذ عام 2018 حتى الآن.

وأضاف على صفحته بموقع التواصل "تويتر"، أن هذه الشركات تعمل على تعزيز نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد في المملكة بإطلاق قطاعات جديدة واستحداث 366 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ويطمح الصندوق لتوليد قرابة 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025.

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ويواصل الصندوق تنفيذ خططه الطموحة ليصبح كياناً استثمارياً عالمياً رائداً، وتحقيق مستهدفاته لتنمية أصوله تحت الإدارة لتتجاوز 4 تريليونات ريال، والتزامه باستثمار 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025.

ويمكن اختصار الأهداف المباشرة للصندوق ضمن رؤية المملكة 2030 بـ4 أهداف رئيسية: تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق السيادي، بناء شراكات اقتصادية استراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة، وفق الرميان.

وهذا يتحقق وفق غاية الصندوق في 4 أمور:

أولا- رسم ملامح المستقبل: من خلال الابتكار، وانتقاء الفرص وتعظيم الاستثمار للحفاظ على تراث المملكة وتحقيق ازدهارها.

ثانيا- الريادة في الابتكار: سعيا إلى آفاق الريادة في جميع المجالات، عبر تسخير جهوده لإعادة رسم القطاعات، ودفع عجلة الإبداع، وتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة.

ثالثا- التميز في بناء العلاقات: عبر ثرواته المالية وكفاءاته البشرية المميزة، بحيث يبني شبكة واسعة من العلاقات ويسخر طاقات المملكة في اغتنام الفرص الواعدة.

رابعاً – إلهام العالم: عبر قراراته التي تهدف إلى تحقيق تطوير القطاعات وتقدم الأداء وتحسين جودة حياة الإنسان.

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