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ألمانيا.. انخفاض مفاجئ بمؤشر "إيفو" للثقة في مجال الأعمال

اقتصاد ألمانيا
اقتصاد ألمانيا يواجه مصاعب الجائحة
اقتصاد

ألمانيا.. انخفاض مفاجئ بمؤشر "إيفو" للثقة في مجال الأعمال

استمرار المخاوف حيال سلسلة الإمداد وسط ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا

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دبي - العربية.نت

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أظهر مسح يوم الاثنين أن مؤشر إيفو للثقة في مجال الأعمال في ألمانيا سجل انخفاضا مفاجئا في يوليو /تموز مع استمرار المخاوف حيال سلسلة الإمداد ووسط ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال هبط إلى 100.8 من 101.7 بعد التعديل في يونيو /حزيران. وأشار استطلاع أجرته رويترز لقراءة عند 102.1 في يوليو/ تموز.

كان الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إذ بددت قيود مرتبطة بفيروس كورونا الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصادات أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3.1% على أساس سنوي.

كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى انكماش 1.7% على أساس فصلي في الربع الأول 3% على أساس سنوي بعد التعديل.

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