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أمازون تعتزم إطلاق منصتها الإلكترونية لدعم رواد الأعمال في مصر

موقع أمازون
موقع أمازون
أمازون

أمازون تعتزم إطلاق منصتها الإلكترونية لدعم رواد الأعمال في مصر

إطلاق الموقع الإلكتروني في مصر سيتم خلال العام الحالي

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القاهرة - العربية.نت

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كشفت أمازون العالمية عن عزمها إطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني Amazon.eg خلال العام 2021، لمنح رواد الأعمال وأصحاب الشركات والبائعين المحليين فرصة الوصول إلى عدد أكبر من العملاء في الجمهورية.

وأعلنت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا يأتي في إطار فتح باب التسجيل لرواد الأعمال المصريين من خلال مركز أمازون لشركاء البيع (Amazon Seller Central) الأداة المخصصة لإدارة أعمال البائعين، وذلك عبر زيارة sell.amazon.eg.

وأوضحت شركة أمازون أنه بإمكان شركاء البيع المسجلين مسبقاً على سوق دوت كوم التابعة لشركة أمازون، الوصول إلى حساباتهم عبر مركز أمازون للبائعين والتأكد من صحة معلوماتهم وتجربة المميزات الجديدة المتاحة، وذلك استعداداً لبيع منتجاتهم على موقع أمازون مصر الإلكتروني فور إطلاقه، ويمكن لجميع من يرغب في البيع لأول مرة على أمازون التسجيل من خلال مركز أمازون للبائعين.

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وقال مدير عام أمازون وسوق دوت كوم في مصر، عمر الصاحي: "يُعَد إطلاق مركز أمازون للبائعين في مصر خطوة هامة في مسيرتنا الرامية إلى دعم الشركات المصرية المحلية بجميع أحجامها، وتوفير فرص أكبر لتوسيع أعمالهم والوصول إلى ملايين العملاء".

وأضاف الصاحي أن إطلاق الموقع يأتي وسط التواجد القوي لتجار التجزئة والبائعين والعلامات التجارية والحرفيين المحليين.

وتابع الصاحي: "نجاح هؤلاء التجار والبائعين هو على رأس أولوياتنا، وسنواصل التزامنا بتوفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا، مدعومة بالمزايا التي تهمهم وهي الأسعار التنافسية والخيارات الواسعة وخدمة التوصيل السريع".

وتتمحور ثقافة أمازون حول منح العملاء خيارات أكثر، وبذلك فإن الشركة تسهم في دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات والبائعين المحليين. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 50% من المنتجات المباعة على متاجر أمازون عالمياً تأتي اليوم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعمل شركة أمازون في مصر منذ عام 2017 من خلال سوق دوت كوم، وهي إحدى الشركات التابعة لأمازون، وتواصل تقديم تجربة مميزة للعملاء وشركاء البيع في مصر.

وتدير أمازون شبكة خدمات لوجستية وعمليات محلية واسعة النطاق في جميع أنحاء مصر، والتي تضم المستودع الرئيسي المدعوم بـ 15 محطة توصيل في جميع أنحاء الجمهورية.

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