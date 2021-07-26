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السعودية.. إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير

محطة مياه في السعودية
محطة مياه في السعودية
سوق السعودية

السعودية.. إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير

رغبة في مواكبة توجهات الدولة في استثمار المكتسبات الحالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أقرت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة في السعودية، إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير، وذلك رغبة في مواكبة توجهات الدولة في استثمار المكتسبات الحالية والخبرات المتراكمة وأصول التحلية القائمة ذات التقنيات الحديثة.

وأكدت اللجنة، أنه يتم التحضير حالياً للإعلان قريباً عن التوجهات والطموحات الجديدة بعد الانتهاء من الترتيبات والحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وثمنت اللجنة الاهتمام والمشاركة من قبل الشركات والتحالفات المحلية والعالمية في أعمال طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير، مؤكدة استمرارها في طرح مشاريع وفرص جديدة في قطاع البيئة والمياه والزراعة ضمن منظومة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وستستمر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة المحطة والالتزام بتزويد العملاء بالمياه المحلاة والطاقة الكهربائية المولدة من المحطة دون تغيير أو تأخير تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن المائي بالمملكة، وتقديم الخدمة بمستوى عالي من الجودة والكفاءة العالية إضافة إلى تحسين جودة صناعة تحلية المياه في المملكة.

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