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صندوق النقد: تونس تواجه ضغوطاً اقتصادية واجتماعية غير عادية

تونس اقتصاد
تونس
اقتصاد تونس

صندوق النقد: تونس تواجه ضغوطاً اقتصادية واجتماعية غير عادية

عبر عن استعداده لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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عبر متحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، عن استعداد الصندوق لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا (كوفيد-19) وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف.

وأضاف المتحدث بحسب وكالة "رويترز" أن "تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية".

وأكد أن الصندوق أنه "يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس".

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا اليوم الاثنين، بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان أمس الأحد في تصعيد للأزمة السياسية.

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ونزل إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت، ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس، بحسب ما كشفته بيانات تريدويب.

ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات إلى 86.348 سنت، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر وفقا لتريدويب.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم أمس الأحد، إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب.

وهذا أكبر تحدٍ يواجه النظام الديمقراطي في تونس بعد ثورة 2011.

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