أين يتواجد الأجانب في سوق العمل المصرية؟

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن قطاع الغاز والبترول في مصر يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم العمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر.

ووفق البيانات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية استحوذت على نسبة تصل إلى 38.2% من إجمالي العمالة الأجنبية العاملة بالجهات الحكومية خلال عام 2020، يليها وزارة النقل بنسبة تصل إلى 13.2% من إجمالي العمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر.

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وتشير البيانات إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول استحوذت على نسبة تصل إلى 10.3% من إجمالي العمالة الأجنبية بالجهات الحكومية، تلتها الهيئة الوطنية للإعلام بنسبة 7.3%، ثم وزارة الثقافة بنسبة 4.8%، وأخيرا الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 4.5%.

وأظهرت نتائج النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام لعام 2020، تراجع إجمالي عـدد العـاملين الأجانب إلى 1172 أجنبي عام 2020، مقابل 1388 أجنبى عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت نحو 15.6%.

ومثلت الدول الأوروبية العدد الأكبر مـن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام خلال العام الماضي، حيث بلغ عددهم 673 أجنبي بنسبة 57.4%، تليها الدول الآسيوية بعدد 232 عامل أجنبي بنسبة 19.8%. بينما تمثل الدول الاقيانوسية "استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة" أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 31 وافد أجنبي فـقط بنسبة 2.6%.