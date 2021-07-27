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ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 11% في 5 أشهر 

العاصمة الأردنية عمان
العاصمة الأردنية عمان
اقتصاد الأردن

ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 11% في 5 أشهر

يستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة

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عمان - رويترز

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ارتفعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 10.8% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 606.6 مليون دينار (855.5 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2020، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.

وكانت فاتورة المملكة من واردات النفط ومشتقاته قد بلغت نحو 547.5 مليون دينار في نهاية مايو/أيار 2020.

يستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

وكانت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته انخفضت 47.3% خلال العام الماضي إلى 1.21 مليار دينار (1.7 مليار دولار) مقارنة مع عام 2019، مقابل 2.3 مليار دينار في عام 2019.

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