البنك المركزي: نيجيريا ستنهي مبيعات الدولارات إلى مكاتب الصرافة

قال محافظ البنك المركزي في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستنهي بيع الدولارات إلى مكاتب الصرافة.

وأضاف جودوين إميفيلي، أن مكاتب الصرافة تتصرف بطرق "جشعة وغير متعاونة" ستنزف احتياطيات البلاد الحيوية من الدولارات الأميركية.

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وقال "إنه نزيف ضخم للاحتياطيات الشحيحة من النقد الأجنبي ولا يمكن أن يستمر"، مضيفا أن الزعماء السياسيين في البلاد أثاروا مخاوف بشأن عمليات مكاتب الصرافة.

ومن ناحية أخرى، وافق أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النيجيري بالاجماع اليوم على الإبقاء على السعر القياسي لفائدة الإقراض عند 11.5%.

وهذا هو القرار الخامس على التوالي بإبقاء أسعار الفائدة مستقرة في أكبر مصًدر للنفط في أفريقيا، وجاء بينما تراجعت وتيرة التضخم في الشهرين الماضيين بعد أن سجل أعلى مستوى في 4 أعوام في وقت سابق هذا العام بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط.