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الكويت تلغي قرار إغلاق الأنشطة التجارية ليلاً بدءاً من اليوم

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الكويت
فيروس كورونا

الكويت تلغي قرار إغلاق الأنشطة التجارية ليلاً بدءاً من اليوم

فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات اعتبارا من 1 سبتمبر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء الكويتي قرر إلغاء قراره السابق بشأن مواعيد إغلاق الأنشطة التجارية الساعة 8 مساء، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عبر تقنية الاتصال المرئي لرئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة أمس الاثنين، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، وفتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال اعتبارا من يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال إن مجلس الوزراء قرر السماح بدخول المحصنين فقط إلى كافة الأنشطة المتنوعة على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية ومنافذ التسوق الغذائية والتموينية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1
أغسطس 2021.

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