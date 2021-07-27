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تباطؤ الأرباح الصناعية في الصين مع ارتفاع أسعار المواد الخام

نمو اقتصادي قوي ومتواصل يتمتع به الاقتصاد الصيني
اليوان الصيني
اقتصاد الصين

تباطؤ الأرباح الصناعية في الصين مع ارتفاع أسعار المواد الخام

مسجلة نموا 20% قياسا على نمو 36.4% خلال مايو

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بكين – رويترز

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تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي، إذ نالت أسعار المواد الخام المرتفعة من هوامش المصانع، مما يشير لبعض الضعف في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وزادت أرباح الشركات الصناعية 20% على أساس سنوي في يونيو/حزيران إلى 791.8 مليار يوان (122.27 مليار دولار)، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني، مقارنة مع زيادة 36.4% في مايو/أيار.

وفي النصف الأول من العام، نمت أرباح الشركات الصناعية 66.9%، مقارنة مع انخفاض حاد بسبب الجائحة قبل عام.

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وزادت الأرباح 45.5 % في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران مقارنة بنفس الفترة في 2019، قبل الجائحة.

سجل الاقتصاد الصيني نموا أبطأ قليلا من التوقعات في الربع الثاني من العام. ويحذر المسؤولون من عدم اطراد التعافي.

وزادت ديون الشركات الصناعية 8.5% على أساس سنوي في نهاية يونيو/حزيران، مقابل زيادة 8.2% في نهاية مايو/أيار.

وتغطي البيانات الشركات الصناعية الكبرى التي تتجاوز إيراداتها السنوية من الأنشطة الرئيسية 20 مليون يوان.

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