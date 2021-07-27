.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"فيتش" تؤكد تصنيف 6 بنوك سعودية عند "BBB +"

بنوك السعودية

"فيتش" تؤكد تصنيف 6 بنوك سعودية عند "BBB +"

وتغير نظرتها من سلبية إلى مستقرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لستة بنوك سعودية إلى مستقرة من سلبية، وأكدت التصنيف الائتماني طويل الأمد بالعملات المحلية والأجنبية عند BBB +.

والبنوك الستة هي البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي في السعودية.

ويأخذ تقييم فيتش في الاعتبار قدرة الحكومة السعودية على دعم النظام المصرفي بالنظر إلى الاحتياطيات الخارجية الكبيرة للدولة.

مستثمرو العملات المشفرة.. حين يجافي النوم العيون قصص اقتصادية عملات مشفرة مستثمرو العملات المشفرة.. حين يجافي النوم العيون

كما أنه يعكس سجلاً طويلاً من الدعم للبنوك السعودية بغض النظر عن حجمها وهيكلها التمويلي ومستوى الملكية الحكومية فيها.

لكن حذرت فيتش من مخاطر العدوى بين البنوك المحلية لأن السوق صغيرة ومترابطة، وهو ما رأت الوكالة أنه يمثل محفزا إضافيا لقيام الحكومة بدعم القطاع إذا دعت الحاجة.

يأتي ذلك بعد أن رفعت وكالة فيتش النظرة المستقبلية للمملكة إلى مستقرة من سلبية في 15 من يوليو بسبب ارتفاع أسعار النفط.

محركات التصنيف الرئيسية

وأشارت وكالة فيتش إلى أن محرك التصنيف للبنوك الستة، هو الدعم السيادي، والذي يقود التصنيف عند الدرجة الائتمانية BBB +، وهو ما يتم تطبيقه على جميع البنوك السعودية، حيث قالت فيتش إن هذا يعكس وجهة نظرنا باحتمالية عالية لدعم جميع المقرضين في البلاد من السلطات السعودية، إذا لزم الأمر.

وتوقعت فيتش أن تزيد احتياطيات البنك المركزي السعودي لتصل إلى 470 مليار دولار في 2022-2023؛ لافتة إلى المملكة تمتلك واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في أكثر من 20 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
الأكثر قراءة
بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية بالصور.. هذه قصة جراح سعودي استخدم علاقة ملابس لإجراء عملية
شاهد كيف رد جندي تونسي عندما طلب منه الغنوشي الدخول للبرلمان شاهد كيف رد جندي تونسي عندما طلب منه الغنوشي الدخول للبرلمان
صحوة متأخرة.. صانع سجائر صحوة متأخرة.. صانع سجائر "مارلبورو" يدعو لحظر التدخين !
شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة شاهد.. مذيع مصري يتعرض لحادث سير على الهواء مباشرة
مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها مصرية تغرق طفلتها ببرميل مياه.. بسبب كثرة بكائها
بالصور.. ممشى فوق جسر معلق بين السحاب جنوب السعودية بالصور.. ممشى فوق جسر معلق بين السحاب جنوب السعودية
قبل أن تذهب
العربية في جولة أعلى سد الرصيرص.. السودان يفتح البوابات استعدادا
العربية في جولة أعلى سد الرصيرص.. السودان يفتح البوابات استعدادا
اكتشف المزيد