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38.1 مليار دولار إجمالي الدين العام للأردن بنهاية مايو

العاصمة الأردنية عمّان
العاصمة الأردنية عمّان
اقتصاد الأردن

38.1 مليار دولار إجمالي الدين العام للأردن بنهاية مايو

يعادل 85.9% من الناتج المحلي الإجمالي

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عمان – رويترز

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ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2% إلى 27.03 مليار دينار (38.1 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.

أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو/أيار بلغ 13.11 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار.

ويعادل الدين العام الأردني 85.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقد غيرت وزارة المالية هذا العام طريقة حساب الدين العام، لتستبعد الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب 7 مليارات دينار.

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