الصادرات السعودية ترتفع 120% في مايو إلى 82.2 مليار ريال

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات السلعية السعودية بنسبة 120% في شهر مايو 2021، لتصل إلى 82.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 37.3 مليار ريال في مايو 2020.

وقالت الهيئة في تقريرها الشهري، إن الصادرات في مايو 2020، تأثرت بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد-19.

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وأرجعت الهيئة، زيادة الصادرات السلعية، إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 35.8 مليار ريال، بنسبة 146.7% في مايو الماضي لتبلغ 60.16 مليار ريال مقارنة بـ24.39 مليار ريال في مايو 2020، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.3% في مايو 2020، إلى 73.2% في مايو 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية بـ 10.5 مليار ريال، وبنسبة 14.6% بالمقارنة مع شهر أبريل 2021.

وذكرت الهيئة، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 70% في مايو 2021، لتسجل قيمتها نحو 22.01 مليار ريال، مقابل 12.95 مليار ريال في مايو 2020.

وكانت أهم السلع في الصادرات غير البترولية اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما تعادل نسبة 35.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بمقدار 3.5 مليار ريال، بنسبة 82.9%، ومنتجات الصناعات الكيماوية ارتفعت بنسبة 86.4%، وتعادل نسبة 31.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

على صعيد الواردات، ذكرت الهيئة، أنها ارتفعت بنسبة 20.3% ما يعادل 7.5 مليار ريال، في مايو 2021، لتصل إلى 44.4 مليار ريال، مقابل 36.9 مليار ريال في مايو 2020، نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة بشهر مايو 2020، وكان أكثرها تأثيراً معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 36.4%، والمنتجات المعدنية بنسبة 139.3%، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة بشهر أبريل السابق بنحو 5.4 مليار ريال، بنسبة 10.8%.