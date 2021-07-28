بريطانيا تعفي القادمين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من الحجر شريطة التطعيم

قررت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إعفاء القادمين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من الحجر شريطة التطعيم.

أنهى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات العزل العام في إنجلترا، وقال إن على بريطانيا أن تتعلم وبحذر كيف تتعايش مع الفيروس، وإن الطرح السريع للقاحات سمح بإعادة فتح الأنشطة في الصيف.

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وقد كان فك الارتباط بين الحالات المتزايدة والأعراض الصحية الحادة أحد مبررات الحكومة لرفع القيود، على الرغم من أن العديد من العلماء والنقاد يقولون إن هذه الخطوة قدمت في وقت مبكر جدًا.

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الاقتصاد سيبدي تعافيا مطردا هذا العام لكن مع "مطبات على الطريق"، بعد زيادة قوية في أعداد الموظفين خلال يونيو.

وأبلغ جونسون إذاعة إل.بي.سي اليوم الأربعاء: "أعداد الوظائف تزيد وأعتقد أن بقية السنة لن تخلو من مطبات على الطريق، لكن أتوقع تعافيا اقتصاديا مطردا".