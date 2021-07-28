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جونسون يتوقع تعافياً مطّرداً للاقتصاد البريطاني هذا العام

رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
اقتصاد بريطانيا

جونسون يتوقع تعافياً مطّرداً للاقتصاد البريطاني هذا العام

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لندن - رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الاقتصاد سيبدي تعافيا مطردا هذا العام لكن مع "مطبات على الطريق"، بعد زيادة قوية في أعداد الموظفين خلال يونيو.

وأبلغ جونسون إذاعة إل.بي.سي اليوم الأربعاء: "أعداد الوظائف تزيد وأعتقد أن بقية السنة لن تخلو من مطبات على الطريق، لكن أتوقع تعافيا اقتصاديا مطردا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني أمس الثلاثاء، إن بلاده ما زال أمامها تحديات، معقبا على تعديل صعودي حاد أجراه صندوق النقد الدولي لتوقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة هذا العام.

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وكتب جونسون على تويتر: "إشارات جيدة إلى أن اقتصادنا يتعافى بأسرع من المتوقع، مع توقعات بأن تتشارك المملكة المتحدة في أعلى معدل نمو ضمن مجموعة السبع"، في إشارة إلى أحدث توقعات لصندوق النقد بأن الاقتصاد البريطاني سينمو 7% هذا العام، وهو نفس معدل النمو المتوقع في الولايات المتحدة.

وأضاف جونسون: "ما زال أمامنا تحديات، ونحن نركز على دعم الناس من خلال خطتنا للوظائف".

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