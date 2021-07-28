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"كيمين": 1.8 مليار جنيه لإقامة 3 مصانع للقاحات في مصر

لقاء الهيئة العامة للاستثمار
جانب من اللقاء
لقاح كورونا

"كيمين": 1.8 مليار جنيه لإقامة 3 مصانع للقاحات في مصر

خطط الشركة الأميركية تتضمن إنشاء مزرعة على مساحة 100 فدان لإنتاج البيض الصحي

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دبي - العربية.نت

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أعلن مجدي السيد المدير التنفيذي لشركة "ميفاك" لإنتاج اللقاحات، أن شركة "كيمين" الأميركية، التي تتمتع بشراكة معها، تخطط لضخ 1.8 مليار جنيه لإقامة 3 مصانع للقاحات بنوعيها البشرية والبيطرية في مصر، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، محمد عبد الوهاب، اليوم الأربعاء للرئيس التنفيذي لشركة "كيمين" كريس نيلسون، إحدى كبرى الشركات في مجال تصنيع اللقاحات البيطرية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى صناعات الأدوية واللقاحات البشرية التي تغطي بعض احتياجات السوق المحلي وتصدر منتجاتها لأكثر من 15 دولة، والتي تمتلك أكثر من 22 مصنعا حول العالم.

وقال عبدالوهاب في بيان صحافي إن اللقاء تطرق لبحث خطط توسعات الشركة في السوق المصري، وحل أية تحديات قد تواجه نشاطها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وقدم المدير التنفيذي لشركة "ميفاك"، عرضاً حول خطة توسعات نشاط شركة "كيمين" الأميركية في مصر، من خلال ضخ استثمارات جديدة، ومنها إنشاء مزرعة على مساحة 100 فدان لإنتاج البيض الصحي، والذي يتم استخدامه خلال العملية الإنتاجية للقاحات، لافتا إلى أن ما شهدته مصر من اصلاحات اقتصادية وتيسير مناخ الاستثمار كان الدافع الأساسي لوضع خطة لضخ استثمارات جديدة بمصر.

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