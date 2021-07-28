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ارتفاع العجز التجاري الأميركي لـ 91.2 مليار دولار في يونيو

تجارة - الولايات المتحدة
أميركا
اقتصاد أميركا

ارتفاع العجز التجاري الأميركي لـ 91.2 مليار دولار في يونيو

العجز التجاري للسلع زاد 3.5% في يونيو

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واشنطن - رويترز

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زاد العجز الأميركي في تجارة السلع في يونيو/حزيران مع استمرار زيادة الواردات وسط تسارع النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى احتمال أن تظل التجارة عبئا على النمو في الربع الثاني من السنة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن عجز تجارة السلع زاد 3.5% إلى 91.2 مليار دولار الشهر الماضي. ونُشر التقرير قبيل البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني المقرر صدورها غدا الخميس.

يتوقع مسح أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن يكون الاقتصاد قد نما بنسبة قوية بلغت 8.5% على أساس سنوي في الربع الماضي، ارتفاعا من 6.4% في الربع الأول. وستكون وتيرة النمو المتوقعة في الربع الثاني هي الأسرع منذ 1983 وقد تشكل ذروة الدورة الحالية.

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