الإمارات تتيح "الإقامة الذهبية" لمدة 10 سنوات لهذه الفئة!

ستسمح دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع الأطباء المقيمين فيها بالتقدم للحصول على "التأشيرات الذهبية"، وهي تصريح مدته 10 سنوات يغطي القطاعات المتخصصة بما في ذلك العلوم والابتكار والرعاية الصحية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن الأطباء المرخصين من قبل المنظمين الصحيين في الإمارات يمكنهم التقدم قبل سبتمبر 2022.

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وتسمح التأشيرة طويلة الأمد للأجانب بالعمل والعيش والدراسة دون الحاجة إلى كفيل إماراتي.

ويشكل المقيمون الوافدون ما يقرب من 90% من سكان الإمارات العربية المتحدة، لكن الوباء أثر على فرص العمل، ودفع بالبعض للمغادرة.

وغردت حكومة الإمارات على حسابها الرسمي على تويتر: "حكومة الإمارات تتيح لجميع الأطباء المقيمين في الدولة التقدم للحصول على الإقامة الذهبية التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة لمدة 10 سنوات ما يعزز شعورهم بالاستقرار ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم".

#حكومة_الإمارات تتيح لجميع الأطباء المقيمين في الدولة التقدم للحصول على #الإقامة_الذهبية التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة لمدة 10 سنوات ما يعزز شعورهم بالاستقرار ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالمhttps://t.co/bJUSRCfOCs — UAEGOV (@uaegov) July 28, 2021

يذكر أن الحكومة الإماراتية، قررت في نوفمبر الماضي، منح الإقامة الذهبية للمقيمين ومدتها 10 سنوات، لعدة فئات.

وقالت إنه سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن هذه الدفعة الأولى ستتبعها دفعات من العقول والمواهب "نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".