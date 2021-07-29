.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإمارات تتيح "الإقامة الذهبية" لمدة 10 سنوات لهذه الفئة!

الإقامة الذهبية في الإمارات
تأشيرة الإقامة في الإمارات
اقتصاد الإمارات

الإمارات تتيح "الإقامة الذهبية" لمدة 10 سنوات لهذه الفئة!

يمكنهم التقدم قبل سبتمبر 2022

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ستسمح دولة الإمارات العربية المتحدة لجميع الأطباء المقيمين فيها بالتقدم للحصول على "التأشيرات الذهبية"، وهي تصريح مدته 10 سنوات يغطي القطاعات المتخصصة بما في ذلك العلوم والابتكار والرعاية الصحية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن الأطباء المرخصين من قبل المنظمين الصحيين في الإمارات يمكنهم التقدم قبل سبتمبر 2022.

وتسمح التأشيرة طويلة الأمد للأجانب بالعمل والعيش والدراسة دون الحاجة إلى كفيل إماراتي.

من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟ قصص اقتصادية يونيكورن من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟

ويشكل المقيمون الوافدون ما يقرب من 90% من سكان الإمارات العربية المتحدة، لكن الوباء أثر على فرص العمل، ودفع بالبعض للمغادرة.

وغردت حكومة الإمارات على حسابها الرسمي على تويتر: "حكومة الإمارات تتيح لجميع الأطباء المقيمين في الدولة التقدم للحصول على الإقامة الذهبية التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة لمدة 10 سنوات ما يعزز شعورهم بالاستقرار ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم".

يذكر أن الحكومة الإماراتية، قررت في نوفمبر الماضي، منح الإقامة الذهبية للمقيمين ومدتها 10 سنوات، لعدة فئات.

وقالت إنه سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن هذه الدفعة الأولى ستتبعها دفعات من العقول والمواهب "نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في3 أسابيع فقط
لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا
الأكثر قراءة
إجرام طالبان وصل لمن أضحك الناس.. قتل فنان كوميدي معروف إجرام طالبان وصل لمن أضحك الناس.. قتل فنان كوميدي معروف
علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل "صديقها"
جثة هامدة بدون أحشاء.. جثة هامدة بدون أحشاء.. "الحوثي" تقتل طفلا يمنيا ببشاعة
السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية
مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود
لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا
قبل أن تذهب
تدخل دول وتغير في المواقف.. كيف تطورت ملامح الأزمة في أفغانستان؟
تدخل دول وتغير في المواقف.. كيف تطورت ملامح الأزمة في أفغانستان؟
اكتشف المزيد