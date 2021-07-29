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"إيفر غيفن" ترسو في روتردام أخيراً بعد انتهاء أزمة قناة السويس

سفينة إيفر غيفن
سفينة إيفر غيفن
قناة السويس

"إيفر غيفن" ترسو في روتردام أخيراً بعد انتهاء أزمة قناة السويس

السلطات المصرية أفرجت عن السفينة بعد 106 أيام من الاحتجاز

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روتردام - رويترز

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وصلت سفينة الحاويات إيفر غيفن التي علقت في قناة السويس المصرية لمدة ستة أيام في شهر مارس الماضي، إلى ميناء روتردام الهولندي اليوم الخميس بعد أن أفرجت عنها السلطات المصرية.

وقال الميناء إنه من المقرر أن ترسو السفينة في محطة إي.سي.تي دلتا في روتردام لتفريغها حتى الثالث من أغسطس، قبل أن تغادر إلى فيليكستو بإنجلترا.

وعلقت السفينة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس بسبب الرياح الشديدة في 23 مارس، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

ويمر نحو 15% من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.

غادرت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 18300 حاوية، مصر في السابع من يوليو، بعد 106 أيام من احتجازها في الجزء الجنوبي من القناة.

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