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انكماش العجز التجاري لتركيا إلى 21 مليار دولار في النصف الأول

تركيا تجارة موانئ صادرات
ميناء تركي للصادرات
اقتصاد تركيا

انكماش العجز التجاري لتركيا إلى 21 مليار دولار في النصف الأول

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إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، انكماش عجز التجارة الخارجية للبلاد 0.2% على أساس سنوي في يونيو إلى 2.853 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وفي النصف الأول ككل، انكمش العجز التجاري 11.4% إلى 21.166 مليار دولار.

وبعد أن تضررت التجارة بشدة في نفس الفترة قبل عام جراء جائحة كوفيد-19، قفزت صادرات تركيا في يونيو 46.9%، وارتفعت الواردات 38.7% مقارنة مع يونيو 2020، وفقا لما ذكره المعهد.

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