انكماش العجز التجاري لتركيا إلى 21 مليار دولار في النصف الأول

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، انكماش عجز التجارة الخارجية للبلاد 0.2% على أساس سنوي في يونيو إلى 2.853 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وفي النصف الأول ككل، انكمش العجز التجاري 11.4% إلى 21.166 مليار دولار.

مادة اعلانية

وبعد أن تضررت التجارة بشدة في نفس الفترة قبل عام جراء جائحة كوفيد-19، قفزت صادرات تركيا في يونيو 46.9%، وارتفعت الواردات 38.7% مقارنة مع يونيو 2020، وفقا لما ذكره المعهد.