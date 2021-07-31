السعودية تستعرض جهودها لمواجهة ظاهرة التغير المناخي

التقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس المعين لمؤتمر قمة المناخ COP26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ألوك شارما، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

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كما تناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وسعيها إلى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وجرت المباحثات بشأن إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبناه قادة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي 2020.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يحقق طموحاتهما وأهدافهما.