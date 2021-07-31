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بعد حملة الصين على شركات التكنولوجيا.. أميركا ترد بهذا القرار

فيلر شركات التكنولوجيا
أميركا وهواوي
أميركا و الصين

بعد حملة الصين على شركات التكنولوجيا.. أميركا ترد بهذا القرار

هيئة أميركية تفرض متطلبات إفصاح جديدة على الاكتتابات العامة الصينية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ستطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC، إفصاحات إضافية من الشركات الصينية التي تسعى للإدراج في البورصات الأميركية، بعد حملة بكين المكثفة على طروحات الأسهم الخارجية، وفقاً لبيان يوم الجمعة.

وقال رئيس SEC، غاري جينسلر: "في ضوء التطورات الأخيرة في الصين والمخاطر العامة للشركات المؤسسة في الصين، تحت هيكل [كيانات المصالح المتغيرة] فقد طلبت من الموظفين السعي للحصول على إفصاحات معينة من جهات إصدار خارجية مرتبطة بشركات تشغيل مقرها الصين قبل الإعلان عن بيانات التسجيل الخاصة بهم".

ويعرف كيانات المصالح المتغيرة المزعومة عن هيكل تستخدمه الشركات الصينية الكبرى مثل علي بابا وJD.com للاكتتاب العام في الولايات المتحدة بينما تتجنب الرقابة من بكين حيث لا تسمح الدولة بالملكية الأجنبية المباشرة في معظم الحالات. وتسمح هذه الكيانات ذات الاهتمامات المتغيرة للشركات العاملة في الصين بإنشاء شركات وهمية خارجية في ولاية قضائية أخرى وإصدار الأسهم للمساهمين العامين.

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وقال جينسلر إنه قلق من أن "المستثمرين العاديين قد لا يدركون أنهم يمتلكون أسهماً في شركة وهمية بدلاً من شركة تشغيل مقرها الصين".

وستطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من الشركات الصينية التمييز بوضوح بين خدمات إدارة الشركة الصورية والشركة المشغلة، مع ذكر أي مخاطر من الإجراءات المستقبلية من الحكومة الصينية.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي عززت فيه بكين رقابتها على تدفق إدراجات الشركات الصينية في البورصات الدولية، والتي كان أخرها تطبيق ديدي Didi الذي أصبح أحدث ضحية للحملة. حيث انخفض السهم بنسبة 30% تقريباً هذا الشهر بعد أن أعلنت بكين عن تحقيق للأمن السيبراني، وعلقت تسجيلات المستخدمين الجدد.

قد تكون التوترات بين البلدين بمثابة ضربة كبيرة للشركات الصينية، التي طالبت بإدراجها في نيويورك في السنوات الأخيرة. حيث أظهرت بيانات من رينيسانس كابيتال أنه في عام 2020، جمعت 30 عملية طرح عام أولي في الصين في الولايات المتحدة أكبر رأس مال منذ 2014.

كما كان هناك ما لا يقل عن 248 شركة صينية مدرجة في 3 بورصات أميركية رئيسية برأسمال سوقي إجمالي قدره 2.1 تريليون دولار، وفقاً للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية. وهناك 8 شركات صينية مملوكة للدولة مدرجة في الولايات المتحدة.

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