دراسة: 74% من مصابي كوفيد الجدد في هذه المدينة مطعمون بالكامل

جرى الإعلان عن أن ثلاثة أرباع الأشخاص المصابين بمرض "كوفيد-19" في ولاية ماساتشوستس الأميركية، كانوا قد تلقوا جرعتي اللقاح بالكامل ضد فيروس كورونا، كما دخل 4 منهم المستشفى، وفقاً للبيانات الجديدة التي نشرتها، الجمعة، مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

ووجدت البيانات الجديدة، المنشورة في التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات الصادر عن الوكالة الأميركية، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يصابون بالعدوى يحملون قدراً كبيراً من الفيروس في أنوفهم مثل الأشخاص غير المحصنين، ويمكن أن ينقلوه إلى أفراد آخرين.

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وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الدكتور روشيل والينسكي في بيان: "هذا الاكتشاف مقلق وكان اكتشافاً محورياً أدى إلى توصية CDC المحدثة بعودة ارتداء قناع الوجه لتقليل انتشار الفيروس".

يوم الثلاثاء، عكس مركز السيطرة على الأمراض مساره بناءً على إرشاداته السابقة وأوصى الأميركيين الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يعيشون في المناطق ذات معدلات الإصابة بفيروس كوفيد المرتفعة باستئناف ارتداء أقنعة الوجه في الداخل. وتغطي المبادئ التوجيهية حوالي ثلثي سكان الولايات المتحدة، وفقاً لتحليل لشبكة CNBC، اطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت والينسكي للصحفيين في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، إنه بينما يستمر متغير دلتا في إصابة الأشخاص غير المحصنين بشكل أكبر، قد يحمل بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم مستويات أعلى من الفيروس مما كان يُفهم سابقاً ومن المحتمل أن ينقلوه إلى الآخرين. وأضافت أن المتغير يتصرف "بشكل فريد مختلف عن سلالات الفيروس السابقة".

وحذرت وثيقة CDC من أن متغير دلتا المنتشر حالياً معدي مثل جدري الماء، وله نافذة انتقال أطول من سلالة كوفيد الأصلية وقد تجعل كبار السن أكثر مرضاً، حتى لو تم تطعيمهم بالكامل.

ووفقاً للوثيقة، تعد دلتا، التي توجد الآن في 132 دولة على الأقل، وهي الشكل السائد بالفعل للمرض في الولايات المتحدة، أكثر قابلية للانتقال من نزلات البرد الشائعة، والإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت عام 1918، والجدري، والإيبولا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والسارس، فيما سبقتها "الحصبة" فقط في سرعة الانتشار.

وأظهرت الدراسة أن 74%، من الحالات حدثت في الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين أكملوا دورة من جرعتين من لقاحات mRNA أو تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون.

وبشكل عام، كان 274 مريضاً تم تطعيمهم مصابين بعدوى شديدة من الأعراض، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض. كما كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً هي السعال والصداع والتهاب الحلق وآلام العضلات والحمى. وقالت الوكالة إنه من بين خمسة مرضى من كوفيد تم نقلهم إلى المستشفى، تم تطعيم أربعة بشكل كامل.

وحدد الاختبار متغير دلتا في 90% من العينات المأخوذة من 133 مريضاً.

في حين أظهرت العديد من الدراسات أن اللقاحات لا تعمل بشكل جيد ضد متغير دلتا كما فعلت ضد سلالات أخرى، يقول مسؤولو الصحة إنها لا تزال فعالة للغاية، لا سيما في الحماية من الأمراض الشديدة والوفاة. وكرر مسؤولو الصحة الأميركيون هذا الأسبوع ما يقرب من 97% من حالات دخول المستشفى الجديدة و99.5% من الوفيات في الولايات المتحدة بين الأفراد غير المطعمين.