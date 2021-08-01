دبي.. نمو التراخيص التجارية بنسبة 77%

أكد ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن معدل التراخيص التجارية في دبي نما بنسبة 77% مقارنة مع العام الماضي.

وأضاف بتغريدة في تويتر، أن هذا النمو يظهر قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات، وأن الإدارة الناجحة للأزمات تخلق الفرص.

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وقال إن اقتصاد دبي يواصل تخطي التحديات ويثبت قدرته العالية والسريعة على التعافي.

وأضاف أن لدى دبي كل المقومات اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي الطموح لإمارة دبي، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالمياً، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.