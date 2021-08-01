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فايزر وموديرنا ترفعان أسعار لقاحاتهما في أوروبا

In this file photo taken on April 9, 2021, a nurse prepares a dose of the Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccine at a vaccination centre set up at the exhibition hall in Nantes, western France. There is no need for the moment to offer a third dose of vaccine against Covid-19 to the entire population, apart from the most vulnerable and the oldest, for lack of available data, said the French High Authority for Health (HAS) on July 16, 2021. (AFP)
لقاحات (الصورة تعبيرية)
لقاح كورونا

فايزر وموديرنا ترفعان أسعار لقاحاتهما في أوروبا

سعر لقاح فايزر ارتفع 25% لـ 19.5 يورو.. وسعر لقاح موديرنا 25.5 يورو

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دبي - العربية.نت

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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن شركتي فايزر وموديرنا قد رفعتا أسعار لقاحاتهما لفيروس كورونا في أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن سعر لقاح فايزر قد ارتفع بـ 25% ليصبح بـ 19.5 يورو، فيما أصبح سعر لقاح موديرنا 25.5 يورو مقارنة مع 22.69 يورو في السابق.

أعلنت شركة فايزر الأميركية عن تحديث توقعاتها لإجمالي مبيعاتها للعام الحالي من لقاح كورونا المستجد، بالزيادة إلى 33.5 مليار دولار مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 26 مليار دولار.

سجلت شركة Pfizer أرباحًا وإيرادات أفضل من المتوقع للربع الثاني ورفعت توقعاتها للعام على أساس الأداء القوي، بما في ذلك مبيعات لقاح COVID-19 الخاص بها.

تتوقع الشركة الآن أن تصل عائدات هذا اللقاح هذا العام إلى 33.5 مليار دولار مقابل 2.1 مليار جرعة.

أعلنت Pfizer عن صافي دخل للربع الثاني بلغ 5.56 مليار دولار الأربعاء بما يعادل 98 سنتًا للسهم أو 1.07 دولار للسهم عند عدم احتساب المكاسب والخسائر غير المتكررة، بحسب "رويترز".

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