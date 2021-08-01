فايزر وموديرنا ترفعان أسعار لقاحاتهما في أوروبا

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن شركتي فايزر وموديرنا قد رفعتا أسعار لقاحاتهما لفيروس كورونا في أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن سعر لقاح فايزر قد ارتفع بـ 25% ليصبح بـ 19.5 يورو، فيما أصبح سعر لقاح موديرنا 25.5 يورو مقارنة مع 22.69 يورو في السابق.

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أعلنت شركة فايزر الأميركية عن تحديث توقعاتها لإجمالي مبيعاتها للعام الحالي من لقاح كورونا المستجد، بالزيادة إلى 33.5 مليار دولار مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 26 مليار دولار.

سجلت شركة Pfizer أرباحًا وإيرادات أفضل من المتوقع للربع الثاني ورفعت توقعاتها للعام على أساس الأداء القوي، بما في ذلك مبيعات لقاح COVID-19 الخاص بها.

تتوقع الشركة الآن أن تصل عائدات هذا اللقاح هذا العام إلى 33.5 مليار دولار مقابل 2.1 مليار جرعة.

أعلنت Pfizer عن صافي دخل للربع الثاني بلغ 5.56 مليار دولار الأربعاء بما يعادل 98 سنتًا للسهم أو 1.07 دولار للسهم عند عدم احتساب المكاسب والخسائر غير المتكررة، بحسب "رويترز".