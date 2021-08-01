.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

موانئ الكويت تعتزم إنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية

موانئ الكويت
موانئ في الكويت
اقتصاد الكويت

موانئ الكويت تعتزم إنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية

المقترح ينسجم مع رؤية الكويت 2035 وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار

متابع الغاء المتابعة

الكويت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية، الأحد، إنها تخطط لإنشاء أول مدينة لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.

ونقل بيان صحافي صادر عن المؤسسة عن المدير العام الشيخ يوسف العبدالله الصباح قوله، إن طرح المشروع للتصميم والإنشاء سيكون خلال السنة المالية الحالية 2021-2022.

ولم يوضح البيان في أي موقع بالكويت سيتم بناء المدينة التي سيطلق عليها مدينة السيارات الكهربائية.

شركات التكنولوجيا الكبرى تشترط لقاح كوفيد قبل العودة إلى المكاتب النشرات الاقتصادية تكنولوجيا شركات التكنولوجيا الكبرى تشترط لقاح كوفيد قبل العودة إلى المكاتب

وقال المدير العام إن "مؤسسة الموانئ الكويتية قادرة على تقديم كافة الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة لكبرى الشركات حول العالم من مصنعي السيارات الكهربائية".

وأشار إلى أن الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية تعمل بمنظومة تجارية مختلفة في البيع المباشر من خلال منصاتها الإلكترونية، دون الاعتماد على وكيل أو موزع محلي.

وأوضح أن المقترح يتوافق مع تطوير مؤسسة الموانئ لخطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة إقليميا وعالميا وانسجاما مع رؤية الكويت 2035 وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام! إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام!
الأكثر قراءة
طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر
أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة! إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة!
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
قبل أن تذهب
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
اكتشف المزيد