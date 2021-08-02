الاستثمار الجريء في السعودية ينمو 65% بالنصف الأول

قالت شركة ماجنت، في تقرير لها عن سوق الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC"، إن منظومة الاستثمار الجريء في السعودية شهدت نمواً سنوياً بنسبة 65% لتسجل أعلى مبلغ استثمار جريء نصف سنوي لها في النصف الأول من عام 2021.

وأضافت أنه على الرغم من انخفاض الصفقات بنسبة 7% على أساس سنوي، تلقت الشركات الناشئة في السعودية استثمارات جريئة بقيمة 168 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021، ما يعادل 94% من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال عام 2020، مما يضع المنظومة على المسار الصحيح لتحقيق رقم سنوي قياسي من حيث قيمة الاستثمار الجريء.

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وتابعت ماجنت: "على الرغم من أن عام 2020 كان عاماً إيجابياً الاستثمار الجريء، إلا أن عام 2021 شهد تطورات رئيسية، إذا سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقماً قياسياً جديداً، بما يعادل 94% من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة في عام 2020 بأكمله رغم أن عدد الصفقات كان أقل بنسبة 41% مقارنة بالسنة المالية 2020".

وأوضحت أنه مع ذلك، تمكنت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة من الاقتراب أكثر فأكثر من المنظومة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، مقلصة الفجوة بمقدار 8 أضعاف في غضون فترة لا تتجاوز العامين، واستحوذت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية على ما يعادل ربع هذه الصفقات.

وذكرت أن السعودية شهدت مستويات قياسية في قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2021، إذ شكل ما نسبته 14% من إجمالي قيمة الاستثمارات الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلها.

وأشارت إلى أن السعودية تفوقت على مصر لتحتل المرتبة الثانية من حيث الحصة في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستحوذت على ما نسبته 22% من الصفقات في المنطقة.

وتابعت: "في النصف الأول من العام، ذهبت صفقة من بين كل أربع صفقات نفذت في السعودية إلى شركة تقنية مالية ناشئة، بينما شهد قطاع التجارة الإلكترونية انخفاضاً بنسبة 54% في قيمة الاستثمار الجريء الممنوح له".

واستحوذت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والأغذية والمشروبات معاً على 44% من التمويلات الاستثمارات، وكان ما يقرب من ثلاثة أرباع المستثمرين الذين استثمروا في الشركات الناشئة السعودية في النصف الأول من عام 2021 من داخل البلاد.