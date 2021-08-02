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الإمارات توفر لقاح سينوفارم لهذه الفئة العمرية

ممرض يحمل زجاجة من لقاح سينوفارم الصيني - فرانس برس
لقاح سينوفارم الصيني
لقاح كورونا

الإمارات توفر لقاح سينوفارم لهذه الفئة العمرية

وفقا للتقييم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن التسجيل الطارئ للقاح "سينوفارم" ضد فيروس "كوفيد – 19" للفئة العمرية من سن 3 حتى 17 سنة وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة، وفقا لصحيفة البيان.

وأفادت دراسة حديثة قادتها إحدى الجامعات الرائدة بسريلانكا، رافقهم فيها باحثون من جامعة أكسفورد، بأن لقاح "سينوفارم" الصيني يحقق كفاءة عالية بنسبة 95% ضد متغير دلتا.

وفي وقت تواصل فيه متحورات فيروس كورونا إيجاد ثغرات للتفشي وإصابة أكبر عدد ممكن من الناس في العالم، يحاول المعنيون طمأنة الجميع بأن اللقاحات فعّالة إلى حد كبير، إلا أنهم ورغم ذلك يشددون على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كي يتفادى الناس أي مكر من الوباء.

وبينما توقّعت منظمة الصحة العالمية أن يصبح متحورة دلتا من فيروس كورونا، الشديد العدوى والمسؤول حالياً عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة، اعترف أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي بأن سلالة دلتا، هي السبب في أكثر من 80% من حالات الإصابة الجديدة في أميركا.

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