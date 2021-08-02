.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية: ترخيص مصانع جديدة باستثمارات 5.3 مليار دولار في النصف الأول

الرياض مناسبة السعودية
الرياض
اقتصاد السعودية

السعودية: ترخيص مصانع جديدة باستثمارات 5.3 مليار دولار في النصف الأول

302 مصنعا بدأ الإنتاج في النصف الأول

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، إن إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 529 ترخيصاً، بحجم استثمارات تفوق 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

وأضافت أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في النصف الأول من العام بلغ 302 مصنع، فيما بلغ عدد الوظائف التي أفرزها القطاع أكثر من 30 ألف وظيفة بلغت حصة السعوديين منها 42%، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد إصدار 74 رخصة كشف عن المعادن، و122 رخصة لمحاجر مواد البناء، وإصدار 8 رخص للتعدين والمناجم، فضلاً عن 11 رخصة للاستطلاع.

HSBC يقرّ توزيعات سخية بعد مضاعفة الأرباح في الربع الثاني شركات بنوك HSBC يقرّ توزيعات سخية بعد مضاعفة الأرباح في الربع الثاني

وشهد النصف الأول من عام 2021 في القطاع الصناعي السعودي اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد، وإطلاق برنامج "صنع في السعودية"، وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة، فضلاً عن تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي بصناعة سعودية.

وبنهاية الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن هناك درساً من جائحة كوفيد-19، وهو أن استخدام الحلول القائمة على الثورة الصناعية الرابعة، كشفت حقيقة اتساع الفجوة بين الاقتصادات الرائدة وبقية العالم.

وتابع فيصل الإبراهيم: "على الرغم من التقدم الكبير المحرز منذ إطلاق الرؤية وخلال الجائحة، يمكن أن يكون الباعث على مزيد من النمو الاقتصادي هو اقتناص جزء من الفرص التي تزيد على 3 تريليونات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة وتأثيراتها المضاعفة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل! ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل!
بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح "أغنية" جديدة
الأكثر قراءة
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان 10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
نهاية مأساوية.. نهاية مأساوية.. "يوتيوبر" شهير يلقى حتفه خلال تصوير فيديو
هل يحرك هل يحرك "المركزي المصري" أسعار الفائدة بالمعركة مع التضخم؟
قبل أن تذهب
متغيرات جديدة من كورونا في الطريق.. واللقاحات لن تجدي معها
متغيرات جديدة من كورونا في الطريق.. واللقاحات لن تجدي معها
اكتشف المزيد